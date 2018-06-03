أحمد حسن: أداء المنتخب ضعيف وأشعر بالقلق من مباراة بلجيكا
الأحد 03/يونيو/2018 - 12:20 م
الفجر الرياضي
أكد أحمد حسن، عميد لاعبي العالم وقائد المنتخب الوطني السابق، أن الجماهير أصبحت لا تقبل بمبدأ النتائج أهم من الأداء خلال الفترة الماضية.
وقال خلال تصريحات إذاعية لشبكة «BBC»: "هذا الأمر أصبح غير مقبول حاليا، لأنه تم رفع كل الضغوط وأصبحت تلعب في كاس العالم، فيجب أن تتحرر اللاعبين ويجب أن يخرجوا قل قدراتهم".
وتابع: "أداء المنتخب خلال الوديات ضعيف جدا ومخيب، ولا يوجد شكل واضح للمنتخب".
وأضاف: "أشعر بقلق كبير تجاه مباراة بلجيكا الودية، لأنهم منتخب قوي ويملكون نجوم في كل الخطوط".