7 حالات إغماء بين طلاب الثانوية العامة بالشرقية

قال مصدر بمرفق إسعاف الشرقية، إنه تم نقل 5 حالات إغماء بين الطلاب خلال امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة، فيما رصدت غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، حالتين آخرتين، إلا أنه لم يتم نقلهما وتم إسعافهما داخل اللجان.



ونُقلت الحالات الخمسة من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدارس "الشهيد محمد كمال" بالزقازيق، و"عبدالسلام عطوان" بالحسينية، ومعهد "مكة" بالإبراهيمية، ومدرسة "اللغات" بفاقوس، و"السادات" بديرب نجم.



وبدأت، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضور كبير لأولياء الأمور؛ للاطمئنان على أبنائهم.



كانت مديرية التربية والتعليم، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم الأحد 1 يوليو المقبل، بإجمالي عدد طلاب 41 ألفا و727 طالب وطالبة.