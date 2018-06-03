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"الموسيقى السودانية" في حلقة خاصة على "صوت العرب"

الأحد 03/يونيو/2018 - 12:14 م
الموسيقى السودانية في حلقة خاصة على صوت العرب
ماسبيرو
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الفجر الفني
 

تقدم إذاعة "صوت العرب"، مساء الاربعاء القادم، حلقة من السهرة الإذاعية الرمضانية "طرب العرب"، ويرصد صور الغناء والطرب والتراث الموسيقي في السودان.

وتبث من خلال السهرة عدد من الأغاني لرموز الفن الغنائي السوداني، إلى جانب شهادات صوتية لكل من الباحث في التراث السوداني عوض زيتون، والباحثة سلوى السوداني عن تاريخ الغناء والطرب والتراث.

وتذاع في الحلقة أغنيات لكل من الفنان سيد خليفة، عبدالكريم الكابلي، محمد وردي، إبراهيم الكاشف، والحلقة إعداد وتقديم الدكتور عبدالبديع فهمي.

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