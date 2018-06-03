محافظ الشرقية: تفعيل دور لجان التفتيش بإدارة شئون البيئة على المنشأت الطبية

​أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن إدارة شئون البيئة قامت بالتفتيش على عدد من المنشأت الطبية بنطاق دائرة المحافظة بمدينة فاقوس وتبين وجود عدد من المخالفات وتم التنبيه على إزالتها وإخطار مديرية الصحة لإتخاذ اللازم قانوناً حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وتطبيقاً ﻷحكام القانون ..مشيراً إلى أنه تم تكليف إدارة المتابعة بالمحافظة بالمرورعلى المستشفيات لضبط العمل والتأكد من تواجد الأطباء والنوبتجية للإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفيات والمنشآت الطبية.





وأوضح مديرإدارة البيئة ماهر الشناف أنه تم إستلام عدد 7 نماذج لمشروعات ذات إشتراطات خاصة لفحصها وإبداء الرأي فيها بمعرفة إدارة شئون البيئة من الناحية القانونية والبيئية مشيراً إلى أنه تم إجراء المعاينة على الطبيعة لعدد 4 مشروعات للتأكد من صحة البيانات الواردة بالنموذج وتم إبداء الرأي بالموافقة البيئية في عدد 6 (نماذج مشروعات) ذات إشتراطات خاصة من النماذج الواردة للإدارة.



