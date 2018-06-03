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أصالة توجه رسالة لجمهور المملكة.. وتؤكد: تتجدد روحي بالرياض

الأحد 03/يونيو/2018 - 12:13 م
أصالة توجه رسالة لجمهور المملكة.. وتؤكد: تتجدد روحي بالرياض
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

عبرت الفنانة أًصالة نصري، اليوم الأحد، عن مدى سعادتها وحماسها لإقامة أول حفل جماهيري لها بالعاصمة الرياض في الـ20 من يونيو الجاري، مؤكده على مدى عشقها لمدينة الخير الرياض.

ووجهت "أًصالة" رسالة إلى جماهيرها بالرياض عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائله "في الرياض تتجدّد روحي دائمًا … وهناك عائلتي الكبيره … وهناك بدأت وهناك صوتي يعود طفلًا ليرمي نفسه في قلوب تعلَّقت أنا بها… أوَّل حفل جماهيري لي في حبيبتي الرياض وسنلتقي هناك في موعدنا لنجدّد الفرح".

يُذكر أنه من المنتظر إقامة حفل رسمي لنجمة الأغنية العربية أًصالة في الـ20 من يونيو الحالي، بدعم من هيئة الثقافة على مسرح الملك فهد الثقافي أمام جمهور يقتصر على النساء فقط، وذلك بمشاركة النجمة الشابة كارمن سليمان التي تغني في المملكة لأول مرة.

ولم تكن الأغنية السعودية أو الجمهور السعودي بالجديد على الفنانة أًصالة، حيث طرح أسمها للمرة الأولى للغناء في الرياض مع المطربة نوال الكويتية في مارس العام الماضي، كما أنها حلقت بالأغنية السعودية بدعم من شعراء وملحنين سعوديين خلال السنوات الماضية.

المزيد عن: روحي رسالة جمهور المملكة الرياض أصالة
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