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محضر غش لطالب بالمدرسة "العسكرية" بالشرقية

الأحد 03/يونيو/2018 - 12:12 م
محضر غش لطالب بالمدرسة العسكرية بالشرقية
أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
حرّر مراقب إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، محضر غش لأحد الطلاب بمدرسة الثانوية "العسكرية" بمدينة الزقازيق؛ لقيام الطالب بالغش داخل اللجنة.

وبدأت، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضور كبير لأولياء الأمور؛ للاطمئنان على أبنائهم.

كانت مديرية التربية والتعليم، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم الأحد 1 يوليو المقبل، بإجمالي عدد طلاب 41 ألفا و727 طالبا وطالبة.
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