"التعليم": لا مجال للغش في الثانوية العامة.. وتجنبنا المعوقات



وأشارت خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الورقة الامتحانية ستكون في متناول الطلاب، لافتة إلى أنهم حاولوا تجنب كل المعوقات للعملية الامتحانية خلال الأعوام الماضية، حيث تم توفير استراحات للمعلمين.



قالت أسماء الديب، مساعدة وزير التربية والتعليم لشئون المديريات، إن الوزارة استعدت جيدًا لامتحانات الثانوية العامة، لافتة إلى أنها عقدت مؤتمر موسع مع الطلاب، للتأكيد على أنه لا مجال للغش.