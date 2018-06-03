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"التعليم": لا مجال للغش في الثانوية العامة.. وتجنبنا المعوقات

الأحد 03/يونيو/2018 - 12:10 م
التعليم: لا مجال للغش في الثانوية العامة.. وتجنبنا المعوقات
التعليم
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هدى عبدالرازق
 
قالت أسماء الديب، مساعدة وزير التربية والتعليم لشئون المديريات، إن الوزارة استعدت جيدًا لامتحانات الثانوية العامة، لافتة إلى أنها عقدت مؤتمر موسع مع الطلاب، للتأكيد على أنه لا مجال للغش.

وأشارت خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الورقة الامتحانية ستكون في متناول الطلاب، لافتة إلى أنهم حاولوا تجنب كل المعوقات للعملية الامتحانية خلال الأعوام الماضية، حيث تم توفير استراحات للمعلمين.
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