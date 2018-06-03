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فرحة بين طلاب الثانوية لسهولة امتحان اللغة العربية

الأحد 03/يونيو/2018 - 12:06 م
فرحة بين طلاب الثانوية لسهولة امتحان اللغة العربية
طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
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ريم محمود
 
أنهى طلاب الثانوية العامة، منذ قليل، امتحان اللغة العربية، مؤكدين أن الامتحان لا يوجد به أية مشاكل، وأنه في مستوى الطالب المتوسط، وأنهم لم يواجهوا صعوبات في الامتحانات.

وقال أحمد محمد، طالب بمدرسة الخديوية الثانوية، إن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، والتعبير كان عن الانتماء للوطن، بالإضافة إلى أن القواعد النحوية كانت بسيطة ولا يوجد بها صعوبات.

وخاض طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحان اللغة العربية، وبعد قليل، يستأنفون الامتحان في مادة التربية الدينية.

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