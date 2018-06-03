"تعليم المنيا": لا شكاوى من لجان عربي الثانوية.. وإعلان نتيجة الإعدادية الليلة

قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع لجان الثانوية العامة انتظمت منذ الساعة الأولى، وأن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى حتى الآن سوى شكوى أو اثنين خاصة بتاخر طلاب، وحضورهم الى اللجنة بعد الموعد المحدد لهم، وتم منعهم من دخول الامتحانات.



وأضاف عزب فى تصريحاته أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الإعدادية الليلة بعد الافطار، وأن النتيجة 70% أو أكثر قليلا، واوضح أنه فور اعتماد النتيجة سيتم إعلانها اليوم.



كانت مديرية التربية والتعليم، قد أعلنت تجهيز 78 لجنة، تستقبل 32264 طالب لأداء امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، كما تم تجهيز 57 استراحة للمراقبين والمشرفين علي الامتحانات.



الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.



ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

