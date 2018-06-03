"الأرصاد": ارتفاع طفيف في الحرارة نهاية الأسبوع الجاري

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس البلاد ربيعي معتدل لطيف على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقي أنحاء الجمهورية.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على الفضائية المصرية، اليوم الأحد، أنه مع نهاية الأسبوع ستشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مقارنة ببداية الأسبوع، معلقا "أقول لطلاب الثانوية العامة إن الطقس جميل ومناسب لأداء الامتحانات".