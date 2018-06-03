مصرع رجل وسيدة بالمنوفية وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم

ورد لمركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفيين ومصابين بالطريق الزراعي السريع (القاهرة - الإسكندرية) أمام قرية طوخ طنبشا.



وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي الحادث السيارة رقم [ن ص ط 819 ملاكي] قيادة (ع.م.ا.م.ا - سن 45)، عامل ومقيم قرية طنبشا بدائرة المركز، سيارة نقل [فرت هاربة من مكان الحادث] وقع الحادث نتيجة اصطدام الأولى بالثانية من الخلف.



ونجم عن الحادث وفاة مستقلي السيارة كلًا من والد قائد السيارة الأولى سن 74 بالمعاش، متأثرًا بإصابته (نزيف بالمخ والأنف والفم- شرخ بالجمجة)، وزوجته (ت.م. ا - سن 65) ربة منزل متأثرة بإصابتها (إشتباه كسر بقاع الجمجمة وعظمة الفخذ الأيسر)، إصابة نجليهما كلًا من (ع - سن 42 بدون عمل) "شتباه كسر بقاع الجمجمة وعظام الوجه)، و(سمير - سن 42) "جروح متفرقة بالجسم".



وتم نقل المتوفيين والمصابين إلي مستشفى بركة السبع المركزي وتحويل الثالث إلي مستشفي شبين الكوم الجامعي، وجميعهم مقيمين قرية طنبشا دائرة المركز، وقد حدثت تلفيات بالسيارة وتم التحفظ عليها.



وبسؤال قائد السيارة قرر أنه حال عودته من مدينة قويسنا، اصطدمت بهم سيارة مجهولة من الخلف وفرت هاربة ونفى الشبهة الجنائية، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7768 جنح مركز بركة السبع لسنة 2018م، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثتين، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابان.