الهلال السعودي يمنح جورجي جيسوس مهلة 48 ساعة

منح سامي الجابر رئيس نادي الهلال السعودي المدرب البرتغالي جورجي جيسوس؛ لحل وضعه المعقد مع نادي سبورتنج لشبونة قبل التعاقد مع الهلال.





وينتظر سامي الجابر القرار النهائي للمدرب البرتغالي لحسم التعاقد معه لتدريب الهلال بعد حل وضعه مع سبورتنج لشبونة خلال مدة 48 ساعة.





ووضع سامي الجابر ثلاثة خيارات فنية بديلة في حال تعثر التعاقد مع جيسوس للتعاقد معهم، أحدهم أرجنتيني شهير، والاثنان الآخران أوروبيان.



