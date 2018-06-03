جاريث بيل يحسم مستقبله مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني ينتظر معرفة هوية المدرب الجديد للفريق الملكي لحسم مصيره.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إن هدف مانشستر يونايتد جاريث بيل ينتظر معرفة من هو مدرب ريال مدريد الجديد قبل أن يحسم مستقبله، خاصة أن علاقته مع زين الدين زيدان المدرب السابق للريال شهدت توترا كبيرا.

وأضافت الصحيفة أن بيل الذي تألق في نهائي دوري الأبطال مع الريال وسجل هدفا رائعا في شباك ليفربول بات هدفا لفريق مانشستر يونايتد من أجل ضمه لقلعة أولد ترافورد لكنه ينتظر المدرب الجديد للريال لتحديد مصيره.