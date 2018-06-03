ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 16% خلال 4 أشهر

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018 بنسبة زيادة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حيث سجلت 8 مليار و644 مليون دولار مقابل 7 مليار و432 مليون دولار، مشيرا إلى أن إجمالى حجم التجارة الخارجية حقق نموا ملحوظا بنسبة 12% حيث سجل 29 مليار و357 مليون دولار مقابل 26 مليار و138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.



جاء ذلك فى سياق التقرير الذى تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول تطور حركة الصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير حتى أبريل الماضى.



وقال الوزير إن المؤشرات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية المصرية تعكس نجاح استراتيجية الوزارة الرامية لتعزيز التجارة الخارجية 2020، لافتا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة والتوسع بالأسواق التقليدية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.



ولفت قابيل إلى أن عدد من القطاعات التصديرية شهدت تحسنا كبيرا خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى منها صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والتى حققت قفزة كبيرة فى حجم الصادرات حيث بلغت مليار و668 مليون دولار مقابل مليار و307 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 27.6%، كما بلغت صادرات الصناعات اليدوية 72 مليون دولار مقارنة بـ60 مليون دولار محققه نسبة زيادة بلغت 20%، فى حين بلغت صادرات الملابس الجاهزة 511 مليون مقابل 447 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 14.5% ، كما بلغت صادرات مواد البناء 2 مليار و62 مليون دولار مقابل مليار و867 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة 10.5%



وتابع الوزير أن صادرات قطاع الغزل والنسيج بلغت خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الجارى 295 مليون دولار مقابل 273 مليون دولار محققة زيادة قدرها 8.3%، كما بلغت صادرات السلع الهندسية الإلكترونية 797 مليون دولار مقارنة بـ 740 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 7.7%، كما حققت صادرات الحاصلات الزراعية زيادة بنسبة 5.3% حيث بلغت مليار و9 مليون دولار مقارنة بـ 958 مليون دولار، كما بلغت صادرات الصناعات الطبية 148 مليون دولار مقارنة بـ 144 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى محققه زيادة قدرها 3.2%.



ومن جانبه أشار المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، إلى أن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت أسواق اتفاقية أغادير حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول الاتفاقية 505 مليون دولار مقابل 365 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 38.3%.



أما عن الصادرات المصرية للدول الإفريقية فقد بلغت مليار و273 مليون دولار مقابل مليار و21 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى محققه نسبة زيادة قدرها 24.5 %، كما بلغت الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبى 2 مليار و393 مليون دولار مقابل 2 مليار و4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت حوالى 17%



وأوضح جابر أن أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير وحتى أبريل من العام الجارى تضمنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وتركيا والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى إسبانيا والأردن وروسيا