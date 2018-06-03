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"المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه

الأحد 03/يونيو/2018 - 10:49 ص
المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه
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 يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 7.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.2 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.
 
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
 
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