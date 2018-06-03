ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم
الأحد 03/يونيو/2018 - 10:40 ص
نيفين سمير
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت تعاملات الأسبوع الماضى على تراجع جماعى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.35%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.30%.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16%.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.35%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.30%.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16%.
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