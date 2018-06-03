محامي ترامب: التحقيق مع الرئيس سيفتح معركة قانونية

قال رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في حال استدعاء ترامب للتحقيق في تدخل روسيا المزعوم بالانتخابات الأمريكية عام 2016، فستبدأ معركة قانونية.

وذكر تقرير لمحطة "أيه.بي.سي نيوز" التلفزيونية، اليوم الأحد، أن رودي جولياني، رئيس بلدية مدينة نيويورك السابق الذي أصبح المحامي الرئيسي لترامب في أبريل الماضي، قال إن الطرفين سيذهبان إلى المحكمة، إذا حاول المحقق الخاص روبرت مولر استدعاء ترامب.

وأضاف جولياني: "إذا حاول مولر استدعاءنا فسوف نلجأ للمحكمة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت يوم السبت رسالة سرية من عشرين صفحة وجهها فريق محامي الرئيس الأمريكي إلى المدعي روبرت مولر في يناير الماضي، ونص رسالة ثانية وجهت في يونيو 2017.

وفي الرسالتين يرفض محامو الرئيس إخضاعه للتحقيق، معتبرين أنه في النظام السياسي لا يمكن أن يكون الرئيس متاحا للمساءلة.

كما يعتبرون أنه لا يمكن أن يتهم دونالد ترامب بعرقلة مسار العدالة لأنه يتمتع بصلاحية دستورية تتيح له وضع حد للتحقيق الذي تشرف عليه وزارة العدل.