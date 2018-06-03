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"طايع" لـ عمرو يوسيف يتصدر تريند "تويتر"

الأحد 03/يونيو/2018 - 10:38 ص
طايع لـ عمرو يوسيف يتصدر تريند تويتر
طايع
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وكالات
 

يواصل الفنان عمرو يوسف حصد نجاح مسلسله الجديد "طايع" منذ انطلاق عرضه مع بداية شهر رمضان المبارك.

العمل تصدر للمرّة الخامس منذ حلول الشهر الفضيل المرتبة الأولى في قوائم المسلسلات الرمضانية الأكثر رواجًا عبر "تويتر" واحتل به عمرو يوسف المرتبة الأولى محققًا أعلى عدد تغريدات عبر الموقع الشهير عالميًا، فاحتفل بذلك مع الجمهور ومحبّيه وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي كتب: "مصر بتتكلم عن طايع".

"طايع" من تأليف الإخوة محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج عمرو سلامة في أولى تجاربه الدرامية الرمضانية، وتدور أحداثه حول الشاب الصعيدي (طايع) خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكنه يقع في مشاكل عدّة، ومنها تورطه بتهريب الآثار، وخاصة أن أعز أصدقائه ضابط في الشرطة.

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