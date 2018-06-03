3 أسباب حرمت "بوكيتينو" من تدريب ريال مدريد

خرج الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي من دائرة المرشحين لتدريب ريال مدريد الإسباني المقبل خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن ريال مدريد رأى العديد من الأمور الإيجابية في التعاقد مع بوكيتينو مثل القدرة على التعامل مع النجوم، وتحسين مستوى اللاعبين، وكيفية تطويره للاعبين الشباب، لكنه بمرور الوقت أدركوا عدم وجود شرط جزائي في عقده، إضافة لصعوبة إقناع إدارة توتنهام بالتخلي عنه، كما أن عملية التفاوض قد تستغرق شهرًا أو أكثر دون ضمانة لإتمام التعاقد.

يذكر أن لبوكيتينو تجربة سابقة في إسبانيا، حيث لعب لمدة 10 أعوام في صفوف إسبانيول قبل أن يتولى تدريب الفريق لمدة 4 أعوام.