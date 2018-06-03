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اليمن: الحوثي يكافح هروب أتباعه من المواجهات في الساحل بالفتاوى

الأحد 03/يونيو/2018 - 10:32 ص
اليمن: الحوثي يكافح هروب أتباعه من المواجهات في الساحل بالفتاوى
الحوثيين - أرشيفية
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وكالات
 

عثرت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، على مطويات بفتاوى حوثية "تجرم الفرار من الزحف"، خلفتها عناصر ميليشيا الحوثي في مواقع بجبهات الساحل الغربي وفرت.

 

وتتضمن المطويات الورقية، حسب موقع "نيوز يمن"، فتاوى دينية حوثية تجرم الفرار من "الزحف"، وجاء في إحداها: "فرارك من الزحف جريمة وراءها جهنم"، وذلك بعد الارتفاع الكبير في عدد الهاربين من جبهات القتال، بعد الخسائر التي تكبدتها ميليشيا الحوثي على يد قوات المقاومة في الساحل الغربي، والتحالف العربي.

 

واتجهت قيادة الميليشيا إلى الفتاوى الدينية بعد ارتفاع وتيرة فرار الحوثييين من جبهات المواجهة مع القوات الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية على تخوم مدينة الحديدة، ويعمد العشرات والمئات من المقاتلين الذين ترسلهم قيادات الحوثيين إلى جبهة الحديدة، من محافظات ذمار، وصنعاء، وعمران وحجة، وريمة، إلى الفرار بمجرد الوصول إلى الحديدة، أو بعد ساعات من الوصول إلى مواقع القتال.

المزيد عن: قوات يمنية فتاوى حوثية المواجهات في الساحل الفتاوى الزحف الحوثيين
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