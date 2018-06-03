أهم العناوين الرياضية في الصحف المصرية اليوم الأحد 2-6-2018





يقدم "الفجر الرياضي" لقرائه الكرام أهم العناوين الرياضية في الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 2-6-2018













الأهرام

قائمة الفراعنة النهائية لكأس العالم جاهزة للإعلان غدا

الأهلي يستعد لاستقبال لجنة أموال وزارة الرياضة





الأخبار

المنتخب يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للودية الأخيرة أمام بلجيكا

مرتضى وجلال يضعان خارطة الزمالك منتصف الأسبوع

السويدي "إريكسون" معروض على الأهلي





الجمهورية

أزمة "صيام".. في معسكر الفراعنة

الزمالك يمهل كهربا.. لنهاية المونديال

الباطن يخطف بكري.. من الأهلي





الدستور

الخطيب يتفق مع مدرب في كأس العالم على تدريب الأهلي بعد البطولة

كوبر يسعى لإجبار اللاعبين على الإفطار أمام بلجيكا ويؤكد: الصيام أثر على الأداء في مباراة كولومبيا





الوفد

اليوم.. المران الأخير للفراعنة بإيطاليا.. و"كردي" يرأس البعثة في بروكسل

الاتفاق السعودي يجدد مفاوضاته مع الزمالك لضم "توفيق".. وتأجيل مؤتمر رئيس النادي