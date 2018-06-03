أهم العناوين الرياضية في الصحف المصرية اليوم الأحد 2-6-2018
الأحد 03/يونيو/2018 - 10:31 ص
الفجر الرياضي
يقدم "الفجر الرياضي" لقرائه الكرام أهم العناوين الرياضية في الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد 2-6-2018
الأهرام
قائمة الفراعنة النهائية لكأس العالم جاهزة للإعلان غدا
الأهلي يستعد لاستقبال لجنة أموال وزارة الرياضة
الأخبار
المنتخب يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للودية الأخيرة أمام بلجيكا
مرتضى وجلال يضعان خارطة الزمالك منتصف الأسبوع
السويدي "إريكسون" معروض على الأهلي
الجمهورية
أزمة "صيام".. في معسكر الفراعنة
الزمالك يمهل كهربا.. لنهاية المونديال
الباطن يخطف بكري.. من الأهلي
الدستور
الخطيب يتفق مع مدرب في كأس العالم على تدريب الأهلي بعد البطولة
كوبر يسعى لإجبار اللاعبين على الإفطار أمام بلجيكا ويؤكد: الصيام أثر على الأداء في مباراة كولومبيا
الوفد
اليوم.. المران الأخير للفراعنة بإيطاليا.. و"كردي" يرأس البعثة في بروكسل
الاتفاق السعودي يجدد مفاوضاته مع الزمالك لضم "توفيق".. وتأجيل مؤتمر رئيس النادي