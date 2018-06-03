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محمد صلاح يرفض ريال مدريد ويحسم البقاء مع ليفربول

الأحد 03/يونيو/2018 - 10:31 ص
محمد صلاح يرفض ريال مدريد ويحسم البقاء مع ليفربول
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
قرر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي البقاء مع فريقه في الموسم الجديد وعدم الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت صحيفة "ديار جول" الإسبانية أن محمد صلاح قرر البقاء في ليفربول بعد استقالة زين الدين زيدان من تدريب ريال مدريد.

وأشارت إلى أن محمد صلاح أصبح يخشى عدم اللعب أساسيًا بعد رحيل زيدان الذي كان مقتنعًا بقدراته.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن تخلي محمد صلاح عن فكرة اللعب لريال مدريد وأبلغ زميله فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني أنه لن ينتقل إلى ريـال مدريد.

وشددت على أن محمد صلاح يريد استكمال أرقامه وإنجازاته مع ليفربول بعدما قاده لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.




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