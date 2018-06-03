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الأهلي يهدد سليماني كوليبالي والاتحاد الإيفواري بالشطب

الأحد 03/يونيو/2018 - 10:23 ص
الأهلي يهدد سليماني كوليبالي والاتحاد الإيفواري بالشطب
كوليبالي
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الفجر الرياضي
 

هدد نادي الأهلي الاتحاد الإيفواري بالشطب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب اللاعب الهارب سليماني كوليبالي الذي صدره ضده حكمًا بتغريمه ماليًا للهروب من القلعة الحمراء.

 

وقرر "فيفا" استحداث نظام جديد بداية من يوم 1 يونيو، يقضى بشطب عضو المنظومة الكروية بالإضافة لشطب الاتحاد الوطنى التابع إليه حال عدم تنفيذ أى عقوبة صادرة من لجنة فض المنازعات وهو ما سينطبق على كوليبالي حال انتهاء شهر يونيو الجاري دون تحصيل قيمة العقوبة المفروضة على سليماني كوليبالي.

 

 

 

 

وكانت محكمة فض المنازعات قد ألزمت اللاعب الإيفوارى بدفع مبلغ مليون و436 ألف دولار لصالح الأهلى على خلفية هروبه من القلعة الحمراء فى مايو قبل الماض.

المزيد عن: فيفا سليماني كوليبالي الاهلي اخبار الاهلي اليوم
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