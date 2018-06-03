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تغيير التصميم سلاح "جيب" لكسب ثقة عملائها

الأحد 03/يونيو/2018 - 10:21 ص
تغيير التصميم سلاح جيب لكسب ثقة عملائها
تغيير التصميم سلاح "جيب" لكسب ثقة عملائها
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تعمل شركة جيب على تصميم سيارة الــ SUV صغيرة ستكون هي الأصغر حجمًا في أسطول جيب، والمقرر طرحها عام 2022 وسيكون سعرها أقل من 20 ألف دولار، وذلك بحسب مايكل مانلي، الرئيس التنفيذي للشركة.

أوضح مانلي، أن الاتجاه حول سيارات الـ SUV الصغيرة أصبح ظاهرة عالميًا خاصة في أوروبا وأمريكا الجنوبية، وأنهم مهتمون جدًا بالعمل على سيارتهم الجديدة، لافتا إلى أنه من الممكن أن تتشارك قاعدة السيارة مع فيات باندا، كما أن السيارة طولها سيكون أقل من 4 أمتار


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