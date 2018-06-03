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استنفار أمني على لجان امتحانات الثانوية العامة في بورسعيد

الأحد 03/يونيو/2018 - 10:20 ص
استنفار أمني على لجان امتحانات الثانوية العامة في بورسعيد
أرشيفية
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جهندا عبدالحليم
 
توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على لجان الامتحانات لأداء امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية وسط حالة من الاستنفار الأمنى لقوات مديرية أمن بورسعيد.

وشهد محيط اللجان حالة من الاستنفار الأمني، وكثف رجال المرور من تواجدهم بمحيط اللجان والشوارع المؤدية لها لتنظيم حركة مرور السيارات ومنع تكدسها، كما جابت دوريات أمنية متحركة شوارع المدينة الساحلية، وتواجد رجال الشرطة وخبراء المفرقعات بكثافة بمحيط اللجان.

ويؤدى ٥١٥٠ طالبا الامتحانات موزعين على 15 لجنة امتحانية، بواقع ١٣٧٠ طالبا لشعبة العلمى علوم، و١١٩٨ طالب لشعبة العلمى رياضيات، و٢٥٨٢ طالب لشعبة الأدبي، منهم ٢٤٣٠ طالب من الذكور و٢٧٢٠ طالب من الاناث.
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