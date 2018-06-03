ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ميليشيا الحوثي تشن حملة اعتقالات فى صنعاء بتهمة عدم التوجه لجبهات القتال

الأحد 03/يونيو/2018 - 10:19 ص
ميليشيا الحوثي تشن حملة اعتقالات فى صنعاء بتهمة عدم التوجه لجبهات القتال
الحوثيين - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

قامت ميليشيا الحوثى بحملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من ضباط الجيش اليمنى السابق بعد رفضهم التوجه إلى جبهات القتال ضمن صفوف الحوثيين.

 

ونقلت قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الأحد، عن مصادر أمنية بصنعاء قولها، إن ميليشيا الحوثى داهمت منازل العشرات من ضباط الجيش بصنعاء واعتقلت العشرات، وتم إيداعهم فى سجون المليشيات بتهمة عدم الامتثال للأوامر العسكرية، فيما نجح آخرون فى مغادرة منازلهم قبل المداهمة.

 

وطالب الحوثيون الضباط والجنود وأفراد الأمن تحت سن ال40 عاما، بالتوجه إلى جبهات القتال بعد الانهيار الذى شهدته صفوف المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

 

وتواصل ميليشيا الحوثى محاولاتها فى إرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينة الحديدة وبعض المديريات الأخرى فى محافظة الحديدة، بهدف الاستعداد لمعركة السيطرة على مدينة وميناء الحديدة.

 

وتشهد ميليشيات الحوثى انهيارا فى دفاعاتها وتحصيناتها بالساحل الغربي، جراء التقدم الميدانى الكبير لقوات المقاومة اليمنية المشتركة المؤيدة للشرعية، الذى أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين.

 

المزيد عن: يمن ميليشيا الحوثي قوات يمنية جبهات القتال الحوثيين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
1
x
02:00
0
إسكوتلندا - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
16:00
-
كرواتيا - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
20:00
-
السعودية - أساسي
أسبانيا - أساسي
-
x
21:00
-
سويسرا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/3/2018 11:10:04 AM