ميليشيا الحوثي تشن حملة اعتقالات فى صنعاء بتهمة عدم التوجه لجبهات القتال

قامت ميليشيا الحوثى بحملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من ضباط الجيش اليمنى السابق بعد رفضهم التوجه إلى جبهات القتال ضمن صفوف الحوثيين.

ونقلت قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الأحد، عن مصادر أمنية بصنعاء قولها، إن ميليشيا الحوثى داهمت منازل العشرات من ضباط الجيش بصنعاء واعتقلت العشرات، وتم إيداعهم فى سجون المليشيات بتهمة عدم الامتثال للأوامر العسكرية، فيما نجح آخرون فى مغادرة منازلهم قبل المداهمة.

وطالب الحوثيون الضباط والجنود وأفراد الأمن تحت سن ال40 عاما، بالتوجه إلى جبهات القتال بعد الانهيار الذى شهدته صفوف المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وتواصل ميليشيا الحوثى محاولاتها فى إرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينة الحديدة وبعض المديريات الأخرى فى محافظة الحديدة، بهدف الاستعداد لمعركة السيطرة على مدينة وميناء الحديدة.

وتشهد ميليشيات الحوثى انهيارا فى دفاعاتها وتحصيناتها بالساحل الغربي، جراء التقدم الميدانى الكبير لقوات المقاومة اليمنية المشتركة المؤيدة للشرعية، الذى أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين.