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تأخر 10 دقائق عن موعد بدء الامتحان في لجنة بوسط الإسكندرية.. و"التعليم" تصدر قرارا عاجلا

الأحد 03/يونيو/2018 - 10:20 ص
تأخر 10 دقائق عن موعد بدء الامتحان في لجنة بوسط الإسكندرية.. والتعليم تصدر قرارا عاجلا
أرشيفية
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دينا حسن- محمد رجب
 
شهدت لجنة مدرسة الزهرء الإعدادية بإدارة وسط التعليمية تأخر بدء الامتحان بنحو عشرة دقائق عن موعدها، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن تلك التأخر بسبب زحام الطريق.

وأضافت في بيان إعلامي منذ قليل أن آمال عبد الظاهر وكيل الوزارة قد أعطت تعليمات لرئيس لجنة مدرسة الزهراء بمد فترة الامتحان 15 دقيقة، عوضًا عن التأخير.

ويؤدي اليوم الأحد 40 ألف و789 طالب وطالبة بين مدارس خاص ورسمى ورسمى لغات، يوم الأحد القادم، أولى امتحانات الصف الثالث الثانوي، وتنتهي الامتحانات في 1 يوليو القادم.

ويتوزع طلاب الثانوية العامة على 142 لجنة على مستوى الإسكندرية، والذي يكون توزيعهم، شعبة رياضيات 5ألاف و760 طالب، 3ألاف و990 طالبة، 4ألاف و950 شعبة علوم، 8 ألاف و79 طالبة، أما شعبة الأدبي 8ألاف و236 طالب، و9ألاف و774طالبة، الخدمات ألفين و147 طالب وطالبة، المكفوفين 28 طالب، العسكرية 6 طلاب، الرياضي العسكري 32 طالب.
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