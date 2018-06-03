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"المصحف" يتصدر المشهد أمام لجان الثانوية العامة في بني سويف (صور)

الأحد 03/يونيو/2018 - 10:18 ص
المصحف يتصدر المشهد أمام لجان الثانوية العامة في بني سويف (صور)
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احمد فتحى الدسوقي
 
شهد محيط لجان الثانوية العامة ببني سويف، اليوم الأحد، تجمع العشرات من الأهالي أمام لجان الثانوية العامة للاطمئنان على ذويهم، وحرص بعضهم على الإمساك بـ"المُصحف" لقرأة القرآن الكريم، داعين الله بتيسير الامتحانات على أبنائهم.

وشهدت اللجان، إجراءات مشددة في أعمال التأمين والتفتيش، حيث تم تفعيل العصا الإليكترونية فى تفتيش الطالبات، إضافة إلى تفتيش الطلاب، قبل دخولهم إلى اللجان، كما منع القائمون على تأمين اللجان دخول الحقائب أو الهواتف المحمولة الى داخل اللجان.

وقال محمد حسام الدين أحمد، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن 17 ألفا و371 طالبا وطالبة سيؤدون امتحانات الثانوية العامة، امام 46 لجنة على مستوى المحافظة، وتبدأ الامتحانات بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وبلغ عدد مراقب أول 11473 مراقبًا، و92526 ملاحظًا، و1700 عضو قانوني، و7653 معاونا، 55.612 مقدري الدرجات، و8394 عضو أمن، بإجمالي عدد للمشاركين في العملية الامتحانية، 180912.
"المصحف" يتصدر المشهد أمام لجان الثانوية العامة في بني سويف (صور)
"المصحف" يتصدر المشهد أمام لجان الثانوية العامة في بني سويف (صور)
"المصحف" يتصدر المشهد أمام لجان الثانوية العامة في بني سويف (صور)
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