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حالة طقس اليوم الأحد 3/6/2018 في محافظة الشرقية

الأحد 03/يونيو/2018 - 10:15 ص
حالة طقس اليوم الأحد 3/6/2018 في محافظة الشرقية
أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
تشهد محافظة الشرقية، اليوم الأحد، طقس حار على كافة الأنحاء، وارتفاعًا في درجة حرارة الهواء.

ويسود طقس حار نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، حيث تصل درجات الحرارة 21 الصغرى و34 الكبرى.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل لدفء على أغلب الأنحاء نهارًا، دافيء في أول الليل وآخره.

وتستمر الموجه الحارة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
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