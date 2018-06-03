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سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 3/6/2018 بمحافظة الشرقية

الأحد 03/يونيو/2018 - 10:15 ص
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 3/6/2018 بمحافظة الشرقية
أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
استقر سعر صرف الريال السعودي، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، وبلغ 4.68 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، في تعاملات البنك الأهلي.

ويعتبر استقرار سعر الريال السعوي، هي الحالة التي تشهدها العملة السعودية منذ انتهاء موسم الحج، حيث كان السعر خلال الموسم يشهد بعض التغيرات الطفيفة سواء هبوطا أو ارتفاعا، ولكن بعد انتهاء موسم الحج وقلة الطلب على العملة السعودية، يشهد السعر استقرارا حتى الآن.
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