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سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 3/6/2018 بمحافظة الشرقية

الأحد 03/يونيو/2018 - 10:14 ص
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 3/6/2018 بمحافظة الشرقية
الدولار
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إسلام علي وسمر السيد
 
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، استقرارا نسبيا في عدد من البنوك مع بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل سعر الدولار بين 17.55 للشراء و17.65 للبيع في معظم البنوك الحكومية، فيما اختلف في بعض البنوك بمقدار قرش واحد سواء بالزيادة أو النقصان.

وسجل الدولار في السوق السوداء، سعر يتراوح ما بين 17.75 جنيهًا للشراء و18.16 جنيهًا للبيع حسب مكان الشراء والبيع بالمحافظة.
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