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راغب علامة يشارك في حملات التوعية للحفاظ على البيئة

الأحد 03/يونيو/2018 - 09:09 ص
راغب علامة يشارك في حملات التوعية للحفاظ على البيئة
راغب علامة
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الفجر الفني
 

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، قام السوبر ستار راغب علامة بنشر فيديو لتوعية جمهوره ومحبيه على مخاطر استخدام العبوات البلاستيكية على البيئة وبالتالي على الإنسان.

وظهر راغب علامة في الفيديو إلى جانب نجله الأكبر خالد الذي بلغ عامه العشرين قبل أيام، وطلب من جمهوره عدم استخدام العبوة البلاستيكية نظرًا لخطورتها على البيئة واستبدالها بأخرى مصنوعة من الزجاج.

نفيد بالذكر أنّ راغب علامة نال لقب سفير النوايا الحسنة لشؤون البيئة من قبل منظمة الأمم المتحدة قبل عدّة سنوات، ولديه مساهمات عدّة في النشاطات البيئية.

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