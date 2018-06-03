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الأربعاء المقبل.. ترامب يستضيف أول مأدبة إفطار في عهده

الأحد 03/يونيو/2018 - 09:09 ص
الأربعاء المقبل.. ترامب يستضيف أول مأدبة إفطار في عهده
ترامب
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وكالات
 

ذكرت وسائل إعلام محلية مساء أمس السبت أن الرئيس الامريكي، دونالد ترامب سيستضيف أول مأدبة إفطار في البيت الابيض، الأربعاء المقبل، طبق ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" السياسية الاخبارية.

 

وتعرض ترامب لانتقادات العام الماضي، بعد عدوله عن استضافة مأدبة الافطار التقليدية.

 

وكان الرؤساء السابقون وهم باراك أوباما،وجورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، أقاموا جميعاً مآدب إفطار، بمناسبة شهر رمضان في البيت الأبيض.

 

ولم يكن ذلك أول قرار مثير للجدل لترامب خاص بالمسلمين. وتعرض لانتقادات في السابق بسبب العديد من التصريحات والسياسات، من بين ذلك حظر على السفر، يمنع المواطنين من الكثير من الدول ذات الأغلبية المسلمة من دخول الولايات المتحدة.

 

وفي حملته الانتخابية، دعا ترامب إلى حظر "كامل وتام" لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

 

المزيد عن: عهد ترامب ترامب البيت الابيض الأربعاء المقبل أول مأدبة إفطار
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