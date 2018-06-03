مسؤول إسرائيلي يعترف: القبة الحديدية تعجز عن التصدي للصواريخ الفلسطينية

اعترف مسؤول إسرائيلي في المستوطنات المحيطة بغزة، بفشل منظومة القبة الحديدية في التصدي للصواريخ الفلسطينية التي تطلق ردا على غارات سلاح الطيران والمدفعية الإسرائيلية على القطاع.

وأقر رئيس بلدية مستوطنة أشكلون بعجز "القبة الحديدية" عن التصدي للهجمات الفلسطينية، وذلك في معرض تبريره لتوالي الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسماع دوي صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، في ساعة متأخرة من مساء السبت، 2 يونيو، عن جادي يرقوني، رئيس بلدية مستوطنة أشكلون الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، قوله إن مستوطنات غلاف غزة عانت الكثير من إطلاق الفلسطينيين للقذائف والراجمات، ولم تتمكن منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية من مواجهتها، بشكل كامل، وإنما سقطت منها قذائف داخل المستوطنات، رغم أن سقوطها صادف في مناطق مفتوحة.

وشدد رئيس بلدية أشكلون، على ضرورة البحث عن منظومة دفاعية جديدة إضافية لمنظومة "القبة الحديدية".

ويشكل تصريح هذا المسؤول اعترافا إسرائيليا غير مباشر بفشل تلك المنظومة الدفاعية وعجزها عن التصدي الكامل للصواريخ والقذائف الفلسطينية.