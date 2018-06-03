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حركة النهضة تدعو قيادييها إلى الالتزام والتقيّد بالمواقف الرسمية للحزب

الأحد 03/يونيو/2018 - 09:06 ص
حركة النهضة تدعو قيادييها إلى الالتزام والتقيّد بالمواقف الرسمية للحزب
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محمد وليد الجموسي
 
 دعت حركة النهضة قيادييها إلى الالتزام والتقيّد بالمواقف الرسمية للحزب وذلك إثر صدور بعض التصريحات لشخصيات قيادية بالحركة تتعلق بمواقف من منظمات وأحزاب وطنية أو بالحكومة أو بوثيقة قرطاج 2.
وذكّرت الحركة، في بيان لها ، بأن مواقفها الملزمة تعبر عنها مؤسساتها الرسمية والجهات المخولة للحديث باسمها، وأنّه ما دون ذلك تعدّ وجهات نظر شخصية لا تلزم إلا أصحابها. 
يشار إلى أن القيادي بحركة النهضة، عبد اللطيف المكّي، كان صرح الجمعة لـ"وات" بأنّ اقتراح البديل الأفضل لرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ضمن مشاورات وثيقة قرطاج 2 من شأنه العمل على حل الأزمة وتجاوز التعطيل الحاصل بخصوص النقطة 64 المتعلّقة بالتحوير الحكومي، الذي كان سببا في تعليق الحوار.
وأوضح المكّي أنّ حركة النهضة تؤكّد أهمية استمرار النقاش والحوار بأفكار جديدة، من بينها إمكانية إضافة نقطة جديدة ضمن بنودها تتعلق بطرح إسم البديل الأفضل لرئيس الحكومة الحالي.

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