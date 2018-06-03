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المنستير: استكمال تنظيف جميع الشواطئ السياحية في الجهة

الأحد 03/يونيو/2018 - 09:06 ص
المنستير: استكمال تنظيف جميع الشواطئ السياحية في الجهة
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محمد وليد الجموسي
 
 
استكملت الإدارة الجهوية لوكالة حماية الشريط الساحلي بالمنستير تنظيف الشواطئ السياحية بالجهة، وذلك ضمن صفقة إطارية تتواصل لمدة 3 سنوات لتنظيف الشواطئ السياحية والعمومية، وفق ما أفاد به مدير الإدارة الجهوية لوكالة حماية الشريط الساحلي، حسين مبارك.
وأوضح ذات المصدر، في تصريح لمراسلة (وات) في الجهة، أنه لم يتم قبول الأشغال التي قام بها المقاول على مستوى الشواطئ العمومية باعتباره لم يوفر منذ 15 ماي المنقضي المعدات اللازمة، حيث تم انذاره وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه في حال لم يستجب وقام بتوفير المعدّات.
وكانت عملية تنظيف كلّ الشواطئ السياحية الموجودة بمعتمديتي المنستير والبقالطة وغربلتها آليا تمت خلال الفترة الفاصلة بين 26 مارس و30 أفريل 2018، حسب ذات المصدر.

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