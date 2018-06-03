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مشاركة 450 عارضا في الدورة 45 للأيام التجارية والثقافية بقصر هلال

الأحد 03/يونيو/2018 - 09:05 ص
مشاركة 450 عارضا في الدورة 45 للأيام التجارية والثقافية بقصر هلال
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محمد وليد الجموسي
 
 
 يشارك 250 عارضا من ولايات المنستير ونابل ومدنين وقابس في الأيام التجارية والثقافية بقصر هلال في دورتها الـ45 التي تنطلق يوم الإثنين 4 جوان الجاري وتتواصل إلى غاية ليلة عيد الفطر، ويعرض المشاركون منتوجاتهم في أكشاك هيئت خصيصا لذلك قبالة دار الشباب بقصر هلال، علاوة على 200 عارض عرضي في الساحة الواقعة خلف دار الشباب.
وستتوفر في هذه الأيام التجارية والثقافية عدّة منتوجات كالأقمشة والملابس وخاصة ملابس الأطفال التي ستشهد تخفيضات تتراوح بين 35 و50 في المائة والحلويات التونسية، ومنتوجات الصناعات التقليدية وغيرها.
هذا وتستقطب الأيام التجارية والثقافية بقصر هلال يوميا المئات من الزوار وتنظمها بلدية قصر هلال بالتعاون مع المصالح الأمنية ومكوّنات المجتمع المدني. 

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