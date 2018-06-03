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رئيس الوزراء الإسباني الجديد يرفض تأدية اليمين على كتاب الإنجيل

الأحد 03/يونيو/2018 - 09:04 ص
رئيس الوزراء الإسباني الجديد يرفض تأدية اليمين على كتاب الإنجيل
رئيس الوزراء الإسباني
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وكالات
 

أدى الاشتراكي بيدرو سانتشيس، أمس السبت، اليمين الدستورية ليصبح رئيسا جديدا للحكومة الإسبانية.

 

وأفادت شبكة "بي بي سي" أن سانتشيس رفض تأدية اليمين على كتاب الإنجيل، مطالبا بإبعاد أي صلبان خلال مراسم التنصيب.

 

وأصبح زعيم الاشتراكيين الإسبان سانتشيس أول ملحد في تاريخ إسبانيا يحتل منصب رئيس الوزراء. وتوعد أثناء مراسم تنصيبه التي جرت في المقر الملكي في مدريد، بأداء واجباته استرشادا بالشرف والضمير والبقاء مواليا للملك والدفاع عن الدستور الإسباني.

 

وحل سانتشيس (46 عاما) محل رئيس الوزراء الإسباني خلفا لماريانو راخوي الذي غادر منصبه بسبب فضيحة فساد.

 

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