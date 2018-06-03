الصحفي وليد الماجري يحرز الجائزة الأولى لـ "جائزة فكري بودية لإعلام مكافحة الفساد"

آلت الجائزة الأولى للدورة الأولى لـ "جائزة فكري بودية لإعلام مكافحة الفساد" التي اسندت في موكب انتظم، مساء السبت بتونس، إلى الصحفي وليد الماجري، الصحفي بموقع "انكيفادا" عن عمل استقصائي قام به حول الديون العمومية لدى رجال الأعمال.

وآلت الجائزة الثانية إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء باعتبار أنها أوّل مؤسسة إعلامية عمومية أحدثت وحدة خاصة بالصحافة الاستقصائية مناصفة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وخاصة لعضو النقابة المتوفى حديثا خميس العرفاوي، والذي كان عضوا بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

يذكر أن "جائزة فكري بودية لإعلام مكافحة الفساد" تظاهرة تنظمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع إذاعة "ديوان أف أم" تكريما لروح مديرها التجاري "فكري بودية" الذي توفي في شهر فيفري إثر حادث مرور، وذلك بعد إمضائه اتفاقية لمكافحة الفساد بصفته ممثلا لإذاعة "ديوان اف أم" مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وقال، مدير عام وكالة تونس إفريقيا للأنباء، لطفي العرفاوي، في تصريح صحفي، خلال موكب توزيع الجوائز، إن وحدة الصحافة الاستقصائية بالوكالة أنجزت عديد الأعمال نشرت بالتعاون مع مؤسسات دولية ووطنية متخصصة. واضاف ان الوكالة عملت على تكثيف الدورات التدريبية لصحفييها في هذا المجال حتى تكون الأعمال المنجزة في المستوى وقادرة على المساهمة في مكافحة الفساد وخدمة مهنية قطاع الإعلام العمومي.

وأكد الصحفي وليد الماجري، من جانبه، "ان الفاسدين يتضامنون مع بعضهم البعض، وكلما تحرك صحفي لمقاومة الفساد إلا وتكتلوا عليه عن طريق التحكم في وسائل الإعلام التي يمولونها"، لافتا إلى الإعلاميين نادرا ما يتضامنون مع بعضهم البعض في موضوع مكافحة الفساد.

وبين الأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار وعضو لجنة التحكيم، الصادق الحمامي، أن اللجنة تلقت حوالي عشر مشاركات، وخضع اختيار المقالات إلى مقاييس واضحة وهي أهمية الموضوع ومدى علاقته بمجال مكافحة الفساد وجودة التقرير على مستوى استعمال تقنيات الكتابة وتنوع المصادر والمضامين، بالإضافة إلى مدى وجود صدى للتقرير في الحياة العامة ومدى إحداثه لتغيير في المجتمع.

يشار إلى أن لجنة التحكيم تضم كل من الأستاذين بمعهد الصحافة منوبي المروكي والصادق الحمامي وعضو عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وممثل عن الائتلاف المدني لمكافحة الفساد وممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.



