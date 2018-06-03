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وسائل إعلام كورية شمالية: الأسد يرغب في لقاء كيم جونج أون

الأحد 03/يونيو/2018 - 08:55 ص
وسائل إعلام كورية شمالية: الأسد يرغب في لقاء كيم جونج أون
بشار الأسد
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وكالات
 

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية أن الرئيس السوري بشار الأسد أعرب عن رغبته زيارة كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونج أون.

 

وكتبت صحيفة "نودون سينمون" الكورية الشمالية، اليوم الأحد، إن هذا التصريح أدلى به بشار الأسد أثناء مراسم تقديم أوراق اعتماد سفير كوريا الشمالية الجديد لدى دمشق.

 

وأضافت: "أعلن الرئيس (الأسد) أن أسس علاقات الصداقة بين البلدين، تم وضعها من قبل الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، مشيرة إلى نيته زيارة كوريا الشمالية لاحقا، وعقد لقاء (مع كيم جونج أون)".

 

كما عبر الأسد وفق الصحيفة عن ثقته بنجاح عملية توحيد الكوريتين.

 

ونقلت الصحيفة عن الأسد أيضا أن "الحكومة السورية ستواصل دعم سياسة وإجراءات سلطات كوريا الشمالية بالكامل، وستوسع وستعمق علاقات الصداقة مع كوريا الشمالية".

 

يشار إلى أن الأسد قبل يوم الأربعاء الماضي أوراق اعتماد سفير كوريا الشمالية الجديد لدى دمشق.

 

وأفادت وكالة "سانا" حينها بأن الأسد قبل أوراق اعتماد مون جونغ نام سفيرا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) لدى دمشق.

 

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