كابيتالز يتقدم على جولدن نايتس في نهائي هوكي الجليد

فاز واشنطن كابيتالز 3-1 على فيجاس جولدن نايتس في المباراة الثالثة في نهائي دوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية أمس السبت ليتقدم 2-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وتألق يفجيني كوزنتسوف وساهم بشكل كبير في انتصار كابيتالز بعدما أحرز هدفا وساعد على تسجيل هدف آخر.

كما سجل كابيتالز بواسطة المخضرم أليكس أوفتشكين وديفانتي سميث-بيلي بينما أحرز توماس نوسيك هدف فيجاس الوحيد.

وهذه أول مباراة تقام في واشنطن في نهائي المسابقة منذ 1998.

وأنقذ برادن هولتبي حارس واشنطن 21 محاولة بينما أبعد مارك-أندريه فلوري حارس جولدن نايتس 23 محاولة.

وهذه الهزيمة الثانية على التوالي لجولدن نايتس بالدور النهائي.