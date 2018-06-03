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الحكومة الأردنية تنهي اجتماعها برؤساء النقابات المهنية دون التوصل إلى اتفاق

الأحد 03/يونيو/2018 - 08:52 ص
الحكومة الأردنية تنهي اجتماعها برؤساء النقابات المهنية دون التوصل إلى اتفاق
الحكومة الاردنية
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أسماء العزب
 

أنهت الحكومة الأردنية، اجتماعها برؤساء النقابات_المهنية بمقر مجلس النواب الأردني دون التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون الضريبة على الدخل الذي أقرته الحكومة ومن المنتظر أن يناقشه البرلمان.

 

وقد انطلقت في العديد من المحافظات والمدن الأردنية، مسيرات ووقفات مسائية؛ احتجاجًا على قانون الدخل المعدل الذي تنوي الحكومة فرضه، وسط هتافات مطالبة برحيل الحكومة وحل مجلس النواب.

 

وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

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