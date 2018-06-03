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أسطورة ليفربول ينصح محمد صلاح بعدم الانضمام لريال مدريد

الأحد 03/يونيو/2018 - 08:40 ص
أسطورة ليفربول ينصح محمد صلاح بعدم الانضمام لريال مدريد
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وكالات
 

نصح أسطورة ليفربول الإنجليزي، ديتمار هامان، النجم المصري محمد صلاح، بعدم التوقيع مع ريال مدريد هذ الصيف، حتى لا يفقد نجمه الساطع بقوة. 

وقال ديتمار هامان في تصريحات نقلها موقع البرنابيو: "لا أرى أن صلاح سيسير على خطى سواريز وكوتينيو إلى الدوري الإسباني". 

وأضاف: "بالنسبة للاعبين اللاتينيين يعتبر التوقيع لبرشلونة أو ريال مدريد أمر ضخم بسبب تقارب الثقافات بين بلادهم في أمريكا الجنوبية وبين إسبانيا". 

وتابع: "لم أقابل صلاح سابقاً، لكن ما علمته عنه أنه شخص يحب أن يكون محبوباً، كما هو الحال في كوب "المدرج التاريخي لجماهير ليفربول". 

واختتم: "كلوب أظهر أفضل ما لدى صلاح، وهو الآن اللاعب رقم 1 في ليفربول، أما في برشلونة وريال مدريد مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ستكون لاعب جيد آخر في الفريق".

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