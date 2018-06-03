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شاهد.. اعتقالات واشتباكات مع محتجين يطالبون برحيل الحكومة الأردنية

الأحد 03/يونيو/2018 - 08:28 ص
شاهد.. اعتقالات واشتباكات مع محتجين يطالبون برحيل الحكومة الأردنية
احتجاجات
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أسماء العزب
 

اعتقلت قوات الأمن الأردنية، اليوم الأحد، عددًا من المشاركين في وقفة احتجاجية بالعاصمة عمّان، تطالب برحيل حكومة وحل البرلمان.

 

وانطلقت في العديد من المحافظات والمدن الأردنية، مسيرات ووقفات مسائية؛ احتجاجًا على قانون الدخل المعدل الذي تنوي الحكومة فرضه، وسط هتافات مطالبة برحيل الحكومة وحل مجلس النواب.

 

وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

شاهد.. اعتقالات واشتباكات مع محتجين يطالبون برحيل الحكومة الأردنية
شاهد.. اعتقالات واشتباكات مع محتجين يطالبون برحيل الحكومة الأردنية
شاهد.. اعتقالات واشتباكات مع محتجين يطالبون برحيل الحكومة الأردنية
شاهد.. اعتقالات واشتباكات مع محتجين يطالبون برحيل الحكومة الأردنية
شاهد.. اعتقالات واشتباكات مع محتجين يطالبون برحيل الحكومة الأردنية
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