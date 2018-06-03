"صوت العرب" تقدم سهرة غنائية من التراث السوداني عبر أثير موجاتها
الأحد 03/يونيو/2018 - 08:29 ص
الفجر الفني
تقدم إذاعة "صوت العرب" سهرة غنائية من التراث السوداني عبر أثير موجاتها منتصف ليل الأربعاء خلال برنامج "طرب العرب".
وتذاع خلال الحلقة عددًا من الأغاني لرموز الفن الغنائي السوداني الراحلين، أمثال المطرب سيد خليفة، عبد الكريم الكابلي، محمد وردي، إبراهيم الكاشف، والحلقة إعداد وتقديم الدكتور عبد البديع فهمي.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن صوت العرب سينما سوداني رمضان دراما تراث بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اذعة أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن