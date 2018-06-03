فيلاندر يشيد بمستوى ديوكوفيتش في بطولة رولان جاروس

قال ماتس فيلاندر، بطل فرنسا المفتوحة، 3 مرات، اليوم السبت، إن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، يمضي في طريقه الصحيح، وبات أحد المرشحين للتتويج باللقب هذا العام، رغم أنه يشارك في رولان جاروس، وهو في أدنى تصنيف له في البطولة، منذ 2006.





وتخطى ديوكوفيتش، المصنف رقم 20، لحظات عصيبة في مواجهة الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت، في الدور الثالث، وحطم مضربه غضبًا، لكن فيلاندر يرى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، يبدو أقرب ما يكون لمستواه السابق.





وقال فيلاندر "لأكون صادقا، فإن نوفاك وضع نفسه بالفعل، ضمن قائمة المرشحين للفوز".





وتابع "نوفاك وصل لنقطة لن يتراجع عندها. مع كل مباراة يلعبها يزداد تركيزه، ويواجه منافسين أفضل".





وأضاف "عندما كان يواجه أجوت، كان يعرف أنه قد يخسر، لكنه استعاد قوته".





ولم يخسر ديوكوفيتش، أمام الإسباني فرناندو فرداسكو، الذي سيواجهه غدا الأحد، منذ 2010، رغم أن اللاعبين لم يلتقيا منذ ذلك التاريخ، على الملاعب الرملية التي تناسب اللاعب الإسباني.





وقال فيلاندر "ديوكوفيتش يعرف أن هذه المباراة ربما يخسرها، لكننا نرى ديوكوفيتش أكثر تصميما".





وأردف "إذا نجح في تخطي فرداسكو، فعليك حينها أن تنظر بجدية لديوكوفيتش، لأنه سبق له الفوز على نادال عدة مرات، وبلغ المباراة النهائية في البطولات الأربع الكبرى عدة مرات".





وفي الوقت الذي يسعى فيه ديوكوفيتش، لتحقيق لقبه الـ 13 في البطولات الأربع الكبرى، فإن الأمريكية ماديسون كيز، تبحث عن لقبها الأول.





ويعتقد فيلاندر، أنها مسألة وقت فحسب، قبل أن تحقق هذا الإنجاز، بعد أن خسرت في نهائي أمريكا المفتوحة.





وستواجه كيز، منافستها الرومانية المغمورة ميخائيلا بوزارنسكو، غدا الأحد، على مكان في دور الثمانية.





وقال فيلاندر "بالنسبة لكيز، أعتقد أنها مسألة وقت فقط، قبل أن تحقق اللقب، إنها تخوض مباريات عظيمة وتتمتع بقدرة على تسديد ضربات أمامية وضربات إرسال قوية".



