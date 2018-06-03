فنزويلا تفرج عن مجموعة ثانية من السجناء السياسيين

أفرجت السلطات الفنزويلية، أمس السبت، عن مجموعة ثانية من السجناء السياسيين مؤلفة من عشرات الأشخاص.

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية، دلسي رودريغيز، عبر قناة التلفزيون الحكومية، مخاطبة المفرج عنهم: "إننا نطالبكم بالتعهد بوقف العنف السياسي والكراهية والتعصب إلى الأبد".

وبحسب بيان الحكومة، فإنه تم الإفراج عن 40 سجينا يوم السبت، في حين تم الإفراج عن 39 شخصا يوم الجمعة. ومن بين السياسيين المحررين ويلمر أسواخي، وهيلبر كارو، وراؤول بادويل.

وشارك العديد من السجناء السياسيين في الاحتجاجات ضد رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، في عامي 2014 و2017، ما أسفر عن مقتل حوالي 170 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد الانتخابات الرئاسية في 20 مايو الماضي، والتي فاز فيها مادورو، مرة أخرى، قال الزعيم الفنزويلي إنه سيسعى إلى الإفراج عن المعارضين، الذين أدينوا أو اعتقلوا بتهمة "العنف السياسي".