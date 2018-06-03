هل هلالك" يرسم البسمة على وجوه "مرضى السرطان" بساحة الهناجر (صور)

شهد أطفال جمعية "بسمة أمل" لمكافحة مرضى السرطان برنامج "هل هلالك" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع كافة الجهات التابعة للقطاع، وذلك فى اليوم "الحادى عشر" للبرنامج.





واستمتع أطفال الجمعية، أمس السبت، بفقرات فنون السيرك القومى مثل الساحر المتميز الفنان عادل السعيد، والمهرج الفنان أسامة محمد والكرابيج للفنانة نهى اسماعيل والأنتيبوت للفنانة مروة كمال، فيما قدم التخت الشرقي بفرقة أنغام الشباب بقيادة الفنان ماهر عبيد، مجموعة من الفقرات الغنائية، حيث تغنى المطرب فارس، بأغنية الشوق وعاللي جرى، وغنى المطرب محمد عبد الحميد، طاير ياهوى والحلوة داير شباكها، وشدت المطربة أمثال بأغنية أم النبى، وتغنى المطرب أحمد نور بأغنية كامل الأوصاف.



وقال مشرفا الجمعية بكار بشير وأمل محمد إن هذه الليلة أسهمت إلى حد كبير في التخفيف من آلامهم، وأدخلت السرور إلى قلوبهم، خاصة أن كثيرًا منهم لا تسمح لهم حالتهم الصحية بالخروج إلى المتنزهات الخارجية، والاستمتاع بالألعاب والفقرات المخصصة للأطفال في الأماكن الأخرى.



بالتوازى مع العرض المسرحى "الليلة الكبيرة" التى جملت ساحة الهناجر عبر الاحتفالات بالشهر الكريم، كما شاركوا فى ركن الطفل للفنانة سها كحيل، ورسمت معهم الألعاب الجذابة والألوان المبهجة والشخصيات الكرتونية التى رسمت البسمة على وجوههم، وقضى الأطفال أوقاتا سعيدة ومفيدة مع بعضهم .



يذكر أن البرنامح يبدأ يوميا فى التاسعة مساء ويستمر حتى 22 رمضان والدخول مجانا.







