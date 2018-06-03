ديل بوترو: نادال يهزم الجميع بسرعة كبيرة

أكد الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، الذي تأهل اليوم لثمن نهائي فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) بعد هزيمة الإسباني ألبرت راموس بنتيجة 7-5 و6-4 و6-1 ، أنه لا يوجد لاعب حتى الآن نجح في معرفة طريقة للفوز بمجموعة ضد متصدر التصنيف العالمي رافائيل نادال في البطولة الفرنسية.





وقال اللاعب الأرجنتيني الذي قد يواجه نادال في نصف النهائي: "بالتأكيد رافا هو المرشح للفوز، هو يلعب تنس رائع، يفوز على الجميع بكل سرعة، لا يعرف أحد كيف يفوز بمجموعة ضده، أنا أشق طريقي وأسير بهدوء".





وكان ديل بوترو حجز مقعده في ثمن نهائي رولان جاروس بعد تفوقه الواضح على منافسه ألبرت راموس بثلاث مجموعات دون رد بواقع 7-5 و6-4 و6-1 خلال ساعتين و18 دقيقة، وسيواجه الأمريكي جون إيسنر المتأهل على حساب الفرنسي بيير هوجو هربرت بنتيجة 7-6 (7-1) و6-4 و7-6 (7-4) بعد ساعتين و23 دقيقة.



