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10 معلومات عن عبد العزيز مخيون في عيد ميلاده

الأحد 03/يونيو/2018 - 07:28 ص
10 معلومات عن عبد العزيز مخيون في عيد ميلاده
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شيماء عطية
 

يحتفل الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، اليوم الأحد بعيد ميلاده الخامس والسبعين.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" 10 معلومات لا تعرفونها عن مخيون:-


١- ولد عبد العزيز مخيون في الثالث من يونيو ١٩٤٣، في أبو حمص في محافطة البحيرة.


٢- تخرج في معهد الفنون المسرحية، ثم درس الموسيقى والتمثيل.


٣-  التحق بفرقة التلفزيون المسرحية، وأسس مسرح الفلاحين وعمل مخرجًا مسرحيًا.


٤- حصل على منحة حكومية لدراسة المسرح في فرنسا.


٥- يعتبر من أبرز رموز حركة كفاية المعارضة.


٦- لديه خمسة أبناء هم "مريم، عصماء، علياء، علي الدين، صلاح الدين".


٧- يشبهه الكثيرون بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ما جعله يجسد شخصيته في مسلسلات "أم كلثوم، إسماعيل ياسين، سعاد حسني".


٨- في عام ٢٠٠٥، تعرض مخيون لمحاولة قتل في منزله بحي المعادي وذلك على يد زوجته سحر أبو القاسم وعشيقها، حيث تعرض لـ٣٤ طعنة في أجزاء متفرقة من جسده، وأجرى العديد من العمليات الجراحية حتى تماثل للشفاء.


٩- حكم على زوجته وعشيقها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما لإدانتهما بالشروع في قتله.


١٠- شارك مؤخرًا في إعلان مستشفى ٥٠٠ ٥٠٠ والذي يهدف لتخليد اسم الفنان الراحل أحمد زكي بإنشاء جناح يحمل اسمه بالمستشفى.


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